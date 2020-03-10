"Достиг уровня "Вечноживой" еще до помещения в мавзолей". Соцсети обсуждают поправку об обнулении президентских сроков Путина

10 марта Госдума РФ приняла решение обнулить президентские сроки Владимира Путина. Обнуление сроков позволит Путину переизбраться в третий раз подряд после внесения изменений в конституцию РФ. Соцсети активно отреагировали на это событие.

Сегодня, 10 марта, Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков президента РФ Владимира Путина. С предложением обнулить президентские сроки Путина или полностью убрать из конституции ограничения количества сроков сегодня же утром выступила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Позже в Госдуме Путин выступил против полного исключения из конституции нормы об ограничении количества президентских сроков, но поддержал обнуление своих сроков при условии, что Конституционный суд РФ признает такую поправку не противоречащей основному закону. Обнуление сроков позволит Путину переизбраться в третий раз подряд после внесения изменений в конституцию РФ.

Соцсети не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"А пока мы с вами тут плюшками балуемся, в России Путину обнулили все его предыдущие сроки на посту президента РФ, разрешили баллотироваться вновь и забыли закрепить в новой конституции Эрэфии право первой ночи у Путина по отношению к любой паре россиян, заключающих брак. Но последнее еще можно исправить. Тем более, что это может сделать та же Валентина Терешкова, которая и внесла правку по обнулению. Интересно: а это так на нее повлияли полеты в космос или просто природа решила жестоко пошутить с ее сознанием? В любом случае россиянчеги молчат и принимают все как норму", – отметил бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"В Украине сменилось шесть президентов и более десятка премьеров. В РФ выросло несколько поколений, которые знают только Путина. Сегодня Госдума фактически утвердила Путина в качестве пожизненного президента. Недоработка. Надо было голосовать за возвращение монархии", – поделилась мнением народный депутат от парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Путин со своей шайкой продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то из них радуется, что их царь, уже официально, теперь будет править вечно. А тем, у кого еще осталась совесть, опять не хватит смелости, чтобы выйти на улицы", – написал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.

"Изменение конституции – эта очередная "многоходовочка", которую сам же Путин и запустил в середине января. Изначально он подавал ее под соусом "изменения, важные для развития России как правового и социального государства". Теперь же, после того, как выяснились все подробности этой "реформы", ее цели можно сформулировать так: Путин стремится зацементировать свою власть и максимально ограничить действие международного права в России. Например, возможные решения международных судов по аннексии Крыма и развязыванию войны в Донбассе", – считает журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"А Путин такой молодой и юный октябрь впереди. В России только что, по сути, произошел конституционный переворот. Госдума поддержала поправку в конституцию по обнулению президентских сроков, и теперь Путин сможет спокойно избраться на следующий президентский срок. А теперь следите за руками: дальше Кремль примет постановление о запрете проведения любых публичных мероприятий в связи с коронавирусом и таким образом Путин легитимизирует себя навсегда. Вот именно поэтому мы не можем играть в игры с Россией и пытаться "сойтись посередине". Потому что вся политика России – это только кидать, кидать и еще раз кидать. Иначе они не умеют", – заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Теперь у Путина ограничители сугубо биологические", – отметил главный редактор издания "Новое время" Виталий Сыч.

"Вся эта неприличная возня с конституцией РФ затевалась ради одного момента – двух новых сроков Путина", – считает российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"Сегодня официально Владимир Путин по решению Госдумы получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации. Это, в принципе, и так ясно читалось – бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику – продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие необъявленные войны", – написал главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Ну, фсьо. Саседская госдура решила, что Путина можно выбирать верховным Путиным всея раскафедераски неограниченное количество раз. Так чтоо теперь Путин достиг уровня "Вечноживой" еще до помещения в мавзолей, превзойдя своего "папередника" на позиции "Вечноживого", ныне место в зиккурате – том самом мавзолее занимающего. Кстати, на дворе нынче 2020 год, год до столетия с великоисторического момента преставления на позицию "Вечноживого" этого самого "папередника". Не дотерпел до соточки", – юморит блогер Игорь Барышев.

"Какими правители остаются в истории. Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Владимир Вечный", – отметил российский писатель Сергей Лойко.

"Парад шуток продолжается. "Терешкова в космосе была, ограничений президентских сроков не видела", – иронизирует российский писатель, публицист Виктор Шендерович.