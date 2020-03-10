Путин назвал "чушью собачей" заявления о роли Сталина в развязывании Второй мировой войны

Советский диктатор Иосиф Сталин "не запятнал себя" прямыми контактами с лидером нацистов Адольфом Гитлером, в отличие от ряда руководителей европейских государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин назвал "чушью собачьей" заявления об одинаковой роли лидера немецких нацистов Адольфа Гитлера и советского диктатора Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Об этом президент РФ заявил в интервью ТАСС.

Он высказал мнение, что такую "фигню" могут нести только "недалекие люди в Европарламенте, которые читать-писать не умеют".

19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию с осуждением тоталитарных режимов. В документе говорится, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова – Риббентропа.

В интервью ТАСС Путин заявил, что достаточно проанализировать хронологию развития событий в Европе начиная с 1918 года, а также вспомнить "кто какие документы подписывал с Гитлером".

Он подчеркнул, что Сталин "не запятнал себя" прямыми контактами с Гитлером в отличие от руководства Великобритании, Франции и Польши. По его мнению, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор 1938 года между Гитлером и западными державами о судьбе Судетской области Чехословакии.

Путин призвал западных партнеров "честно оценить" действия властей своих государств в те времена и не предъявлять претензий РФ.

Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом. В тайном приложении к соглашению стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

Периодически в СМИ появляются публикации о факте встречи между Сталиным и Гитлером, авторы которых ссылаются на рассекреченные архивные документы ФБР. Глава ведомства Эдгар Гувер якобы доносил помощнику госсекретаря США Адольфу Берли – младшему о встрече, которая состоялась в октябре 1939 года во Львове. В донесении указывалось, что по итогам встречи было подписано некое секретное соглашение, суть которого спецслужбы США не установили.

27 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "преступный сговор тоталитарных режимов", что привело к началу Второй мировой войны и "позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Кремль "категорически не согласен" с такой позицией. Он добавил, что "в этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией... польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши".