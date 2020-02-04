Илларионов: То, как именно погибли те или иные люди, – это важный вопрос, но это следующий вопрос Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин развязали Вторую мировую войну, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Вторую мировую войну начали совместно Гитлер и Сталин, подписав 23 августа [1939 года] пакт Молотова – Риббентропа. Именно они открыли этот ящик Пандоры, из которого вылетели демоны, уничтожившие огромное количество людей в Европе и во всем мире. Десятки миллионов в России, Украине, Белоруссии и всех республиках бывшего Советского Союза, в Германии, в Польше, во Франции... Безотносительно к национальностям, безотносительно к гражданству. Погибли десятки миллионов людей", – отметил Илларионов.

Он высказал мнение, что именно на них лежит ответственность в том числе за гибель жителей Ленинграда, погибших в блокаду.

"То, как именно погибли те или иные люди, – это важный вопрос, но это следующий вопрос. Во-первых, они погибли, потому что эти два мерзавца начали страшнейшую в мировой истории войну", – подчеркнул эксперт

Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина. Читайте полный текст интервью

Договор о ненападении известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом.

Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

В 1941 году гитлеровцы, вопреки договору, совершили нападение на СССР.

Блокада Ленинграда во время Второй мировой войны длилась 872 дня, она была полностью снята 27 января 1944 года. Блокада унесла, по разным оценкам, от 630 тыс. до 1,5 млн жизней.