Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина

Ленинград – не просто крупный город, это одна из двух столиц Российской империи, СССР и нынешней России. Но были еще и другие столицы: Киев, Минск, Вильнюс, Рига, Таллинн, Кишинев. Почему столицы республик были сданы?

– Андрей Николаевич, вы коренной ленинградец. И я не сомневаюсь, что, как и любому ленинградцу, блокада до сих пор вам болит. Скажите, пожалуйста, почему около миллиона человек угробили голодом?

– Дмитрий, прежде всего, кроме 900 тысяч погибших в Ленинграде, во время войны погибло, как вы знаете, около 30–40 миллионов человек. И каждый из этих людей ценен, погиб ли он от голода, от бомбежек, от пули, от издевательств... Все ценны без исключения. Самый главный вопрос – можно ли было спасти и 900 тысяч в Ленинграде, и 27 миллионов (или сколько их было) погибших во время всей войны. И ответ на этот вопрос: если начальник начинает войну против другой страны, то расплачиваются за эту войну люди. И никакой самый большой начальник не знает, какую цену страна, общество, люди, народ заплатят за ту или иную авантюру. Вторую мировую войну начали совместно Гитлер и Сталин, подписав 23 августа [1939 года] пакт Молотова – Риббентропа. Именно они открыли этот ящик Пандоры, из которого вылетели демоны, уничтожившие огромное количество людей в Европе и во всем мире. Десятки миллионов в России, Украине, Белоруссии и всех республиках бывшего Советского Союза, в Германии, в Польше, во Франции... Безотносительно к национальностям, безотносительно к гражданству. Погибли десятки миллионов людей.

Ответственность за гибель этих людей непосредственно лежит на двух мясниках, на двух диктаторах, на двух крокодилах, как их называл Виктор Суворов: на Гитлере и Сталине. То, как именно погибли те или иные люди, – это важный вопрос, но это следующий вопрос. Во-первых, они погибли, потому что эти два мерзавца начали страшнейшую в мировой истории войну.

Можно или нельзя было сдавать Ленинград? Ленинград – это не просто крупный город, это одна из двух столиц Российской империи, Советского Союза и нынешней России. Но были еще и другие столицы Советского Союза: Киев, Минск, Вильнюс, Рига, Таллинн, Кишинев. Они не были сданы? Были. Возникает вопрос: почему столицы республик были сданы? Если тот, кто начинает обсуждать вопрос, можно или нельзя было сдавать тот или иной город, является, как говорит Путин, не вполне умным человеком, то Сталин, который сдал Киев, – придурок? Сталин, который сдал Минск, – придурок? Сталин, который сдал Ригу, Вильнюс, Таллинн, – придурок? Можно продолжать... Те, кто сдали Париж и Варшаву? Вена, Прага, Варшава, Люксембург, Гаага, Брюссель, Париж, Копенгаген, Осло, Белград, Тирана, Афины, все столицы республик бывшего СССР... Потом, когда началось наступление СССР, [были сданы] София, Бухарест, Будапешт, Берлин... Столицы всех государств, за исключением трех.

Столицы и крупные города, которые не были сданы во время Второй мировой, можно пересчитать буквально по пальцам. Это три страны, четыре города.

– Москва...

– Москва, Ленинград, Хельсинки и Лондон – только они не оказались в условиях иностранной оккупации. Возникает вопрос: почему именно эти города? Во-первых, это исключения. В условиях гигантской мясорубки не осталось ни одного города, который не был бы захвачен, который не оказался бы реальным полем боя. Эти исключения связаны не с какими-то особыми интеллектуальными или даже военными усилиями стран, которые участвовали в войнах. Это связано почти исключительно с географией. Главная геополитическая ось в Европе, вокруг которой в течение столетий развивались главные военные и политические события, – это ось от Лондона и Парижа до Москвы: Лондон – Париж – Кельн – Берлин – Варшава – Москва. Армии десятков полководцев, королей, военачальников ходили взад-вперед вдоль этой линии.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Города, которые находятся на этом направлении, брались иностранными войсками много-много раз. Париж брался неоднократно, Москва бралась неоднократно чужими войсками. Кого не брали? Не брали те города, которые находились на значительном удалении от этой оси к северу, где в силу географии, в силу климата или редкозаселенности боевые действия было вести исключительно тяжело. Хотя мы знаем, что даже Лондон был взят. Правда, раньше. Последний раз – в конце XVII века.

Что же касается Второй мировой войны, то, по большому счету, два города, которые пытались взять, но не взяли, – это Хельсинки и Ленинград. Почему их не взяли? Не потому, что их удачно защищали, не потому, что кто-то отдал приказ не сдавать. А потому что нападавший решил: "Брать не будем". Гитлер отказался от того, чтобы взять Ленинград в сентябре 1941-го. Да, вначале войска группы "Север" подошли к Ленинграду, было несколько дней ожесточенных боев, а потом Гитлер отдал приказ и отвел основные ударные силы из-под Ленинграда, перенаправив к Москве. Когда генералы спросили его зачем, Гитлер ответил: "Судьба войны решается не под Ленинградом. Судьба войны решается под Москвой". Это был выбор Гитлера. Если бы вермахт продолжал штурмовать Ленинград, нет никаких сомнений, что Ленинград был бы взят. Вермахт в 1941 году был сильнейшей армией Европы и мира. Если бы Гитлер настоял на том, что надо брать Ленинград, увы, Ленинград был бы взят так же, как Варшава, Париж, Киев, Минск или десятки других столичных городов Европы. "Не брать Ленинград" – это был выбор не Сталина и не Путина, а Гитлера.

Три года спустя аналогичная ситуация повторилась с Хельсинки. Когда советские войска в 1944 году в очередной раз взломали оборону... Кстати, почему не взяли Ленинград, ведь, кроме Гитлера, был и другой участник в этой войне?..

То, что Ленинград не был взят, – это выбор Гитлера и Маннергейма

– Финны.

– Барон Густав Маннергейм даже не ставил задачу взять Ленинград. В 1941 году финские войска подошли к Ленинграду с севера и остановились строго на старой советско-финской границе, в 32 км от Ленинграда. На той самой границе, которую Сталин и Молотов назвали абсолютно небезопасной для Ленинграда. Но эта граница стала самой безопасной для Ленинграда и ленинградцев во время 900-дневной блокады.

В городке Сестрорецк на Карельском перешейке, в котором я провел детство и юность, в 1941-м не было ни одного военного. Дорога на Ленинград была абсолютно открыта. Но это был выбор Маннергейма, который не хотел разрушать город своей юности, город, где он учился, служил, где был человек, которому он служил, – российский император. Он не хотел уничтожать этот город. Поэтому Маннергейм дал приказ не только не переходить старую финско-советскую границу, но и приказал финским самолетам не залетать за эту границу. Ни один финский самолет в течение трех лет не пересекал ее и не оказывался в воздухе над Ленинградом.

– Почему голодом уморили столько людей, Андрей Николаевич?

– Итак, то, что Ленинград не был взят, – это выбор Гитлера и Маннергейма. Второй случай – обратный. Летом 1944 года, когда советские войска, сломив сопротивление финских войск на Карельском перешейке, взяли Выборг, развернулась жесточайшая битва в районе поселка Эйту. В результате этой битвы, которая длилась несколько недель, финны разгромили наступавшие советские войска. Новые и новые резервы бросались в бой – финны перемалывали их. В самый разгар битвы, когда Говоров требовал подкрепления, чтобы сломать "финскую козявку" (как называл Финляндию Сталин), Сталин сказал нет. На вопрос Говорова: "Почему?" – Сталин полностью повторил слова Гитлера, сказанные за три года до этого: "Судьба войны решается не в Хельсинки. Судьба войны решается в Берлине". В итоге он остановил наступление.

Через некоторое время было подписано перемирие, а потом и мирный договор с Финляндией. Хельсинки не был взят. Поэтому вопрос о том, можно ли взять тот или иной город, определяется не тем, можно ли его защитить. Современные средства ведения военных действий позволяют взять любой город. Так было и во время Второй мировой войны. Если тот или иной город не взяли, это выбор наступающего.

Поэтому, извините, получится такая странная история. То, что Ленинград не был взят, – это выбор Гитлера и Маннергейма. То, что Хельсинки не был взят, – это выбор Сталина. Не наоборот. Ни Путин, ни кто-то другой к этому не имеют никакого отношения. И ко всему ужасу, это не был выбор защитников того или иного города...

Почему погибло столько людей? Потому что это был опять-таки выбор Сталина: начать в 1939 году так называемую Зимнюю войну против Финляндии. Именно эта война сделала Финляндию врагом Советского Союза. Именно эта война заставила Маннергейма в 1941-м ответить на бомбежки Хельсинки, начать наступление финских войск и выйти на старую финско-советскую границу. И хотя финны не бомбили город, они блокировали его с севера. Если бы не Зимняя война, немецкие войска подошли бы к Ленинграду с юга, а с севера оставался бы Карельский перешеек, железные дороги, которые в условиях нейтралитета Финляндии позволили бы обеспечивать ленинградцев необходимым продовольствием. Тех, кого надо было эвакуировать, спокойно эвакуировали бы по железной дороге вокруг Ладожского озера через территорию Финляндии на основную территорию Советского Союза. Число жертв было бы несопоставимо меньше.

Поэтому тот факт, что город был окружен со всех сторон и невозможно было нормально эвакуировать людей, а те, кто остался, были обречены на голод, – это результат выбора Сталина. Если кто-то и является в этой истории придурком, пользуясь терминологией Путина, то это тот, кто развязал в 1939 году Вторую мировую войну, подписав пакт Молотова – Риббентропа, тот, кто 30 ноября 1939 года напал на Финляндию, тот, кто строил империалистические планы и пытался их осуществить, жертвуя миллионами советских сограждан и миллионами граждан многих европейских стран.

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