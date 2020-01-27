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Илларионов о приходе Мишустина к власти в РФ: И Украина, и другие страны – соседи тотального государства теперь окажутся в гораздо большей опасности

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не пытался оказывать сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков в отношении государств-соседей. После назначения главой правительства Михаила Мишустина у власти не осталось никого, кто по своей природе отличен от силовиков в руководстве РФ, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Илларионов: Можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев в отношении Украины
Илларионов: Можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев в отношении Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (архив)

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на его YouTube-канале, российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов высказал мнение, что после перемен в РФ, связанных в том числе с приходом к власти нового премьер-министра Михаила Мишутина, Украина может оказаться в большей опасности.

"И Украина, и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше. Понятно, что ни господин [экс-премьер Дмитрий] Медведев, ни другие сислибы (системные либералы. – "ГОРДОН") никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет вообще никого, кто по своей природе отличен от силовиков в руководстве государства. Поэтому можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев", – отметил Илларионов.

По его мнению, прежде всего, речь идет об Украине и Беларуси. 

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15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Андрей Илларионов, Михаил Мишустин
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