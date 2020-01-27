Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17

Мишустин является одним из самых эффективных представителей лагеря спецслужб. Он создал – в прямом смысле этого слова – тотальное государство

– Андрей Николаевич, произошли перемены в российском истеблишменте. Мы видим, что Владимир Владимирович принял очередное нестандартное решение, которого от него никто не ждал, в том числе премьер-министр Медведев и все его правительство. Правительство в России теперь новое, новый генпрокурор, меняют людей... Скажите, что это вообще все означает? Чего Путин хочет?

– Сейчас, после недели интенсивных политических движений и кадровых замен, представляется, что это решение не только Путина. Конечно, прежде всего Путина, но это решение Путин принял совместно со своими коллегами, старинными друзьями из корпорации спецслужб. Это не является секретом: его друзьям, ставшим теперь генерал-полковниками и генералами, выходцам из спецслужб, занимающим ключевые позиции в российской власти, таким как Патрушев, Бортников, Нарышкин, Иванов, никогда им, этим гражданам, не нравился господин Медведев. Зуб на Медведева у Сергея Иванова вырос еще в 2007 году, когда они, будучи потенциальными кандидатами в наследники, пошли разными путями. Медведеву досталось президентство, а Иванов, который полагал, что уже президентство у него в кармане, оказался не у дел, а сейчас является советником по вопросам экологии и транспорта. Это не прощается. И поэтому с 2007 года и Иванов, и другие его коллеги искали пути решения так называемого вопроса Медведева и предпринимали неоднократно попытки ослабить его и снять.

Очень важным союзником в этом деле для них явился господин Навальный, которому они регулярно сбрасывали разнообразные компрометирующие материалы на Медведева и которые тот с большим удовольствием размещал, включая знаменитый фильм "Он вам не Димон". Речь не идет о том, что там содержится неправда. Там содержится правда, но эта информация была подброшена соответствующими гражданами из Кремля, которым Медведев очень не нравился.

В течение этих 13 лет было предпринято несколько попыток и смещения Медведева с поста премьера, и недопущения его на пост премьера, и недопущения на пост президента. Наконец эта попытка удалась. Эти граждане смогли убедить Путина. Можно оставить в стороне, какие аргументы они предлагали, от которых Путин не смог отказаться. И в результате Путин действительно сдал своего верного оруженосца вместе с его правительством и дал возможность сформировать правительство, которое было предложено.

Кандидат в премьеры – со стороны этих граждан. Господин Мишустин является одним из самых эффективных представителей лагеря спецслужб не только по своей родословной – его отец являлся высокопоставленным генералом в советских и российских спецслужбах, – но и в том, что по своей идеологии он является идеально подходящим тому видению и России, и мира, какое есть у этих граждан. Дело в том, что господин Мишустин создал – в прямом смысле этого слова – тотальное государство в так называемом министерстве по налогам. Многие журналисты и иностранные специалисты, которые посещали господина Мишустина еще несколько месяцев тому назад, не зная о том, что он будет в скором времени назначен премьер-министром России, рассказывают такую историю. Когда они оказывались в кабинете Мишустина и расспрашивали его об успехах в создании системы тотального наблюдения за всеми сделками на территории Российской Федерации, господин Мишустин демонстрировал следующее. Он говорил: "В каком отеле вы остановились?" Люди отвечают: "В таком-то отеле в Москве". "Скажите, пожалуйста, вы сегодня завтракали в отеле?" "Да, в отеле" или "Нет, не в отеле, в кафе". "А примерно район кафе скажете?" "Ну вот примерный район кафе". "Вы что брали на завтрак?" "Кофе и булочку". "Окей". Через три минуты Мишустин на экранах, которые расположены у него в кабинете, показывает оторопевшему посетителю видеозапись того, как тот покупает кофе и булочку в том или ином кафе.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Дело в том, что, действительно, министерство налогов под руководством Мишустина ввело систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России. Причем независимо от того, осуществляются эти транзакции с помощью кредитных карточек или наличных. Причем эта регистрация осуществляется в реальном времени, передается на пульт управления в то самое министерство по налогам и, очевидно, не только в это министерство. Регистрация транзакций синхронизирована с видеокамерами. В Москве это, очевидно, касается практически всех учреждений: магазинов, кафе, ресторанов, отелей и других бизнесов. По территории страны, может быть, еще не всех, но уже довольно широко. И плюс там есть технологии распознавания лиц, которые теперь активно используются и для слежения за участниками демонстраций. В результате появляется возможность в режиме реального времени в течение двух-трех минут установить, какая конкретно сделка была осуществлена, что было приобретено, какая сумма была уплачена, установить человека, который совершил соответствующую покупку, узнать, кто провел транзакцию с обеих сторон.

Таким образом, на практике реализована идеология тотального государства. То, о чем часто говорят китайские товарищи, кремлевские товарищи не так часто говорят, но они в значительной степени это уже осуществили. И поэтому господин Мишустин, как главный автор создания тотального государства по закону, как его понимают кремлевские товарищи, получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России. И в этом смысле решения 15–22 января 2020 года в России являются, безусловно, знаковыми. Они означают окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов к режиму только спецслужб и к окончательному формированию так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии "1984" Оруэлла и ей подобных. Сейчас оно становится абсолютной реальностью.

Путин затеял гигантское изменение конституции для чего? Для того, чтобы отдать пост президента кому-то другому? Ну, смешно. Понятно, что это он делает для самого себя

– Я так понимаю, что Украина от перестановки мест слагаемых не получит ровным счетом ничего. Только ухудшение может быть.

– И Украина, и другие страны, которые оказались соседями тотального государства, теперь окажутся в гораздо большей опасности, чем были раньше. Понятно, что ни господин Медведев, ни другие сислибы никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нет вообще никого, кто по своей природе отличен от силовиков в руководстве государства. Поэтому можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев. Прежде всего, конечно, по отношению к Украине и Беларуси, но и по отношению к другим государствам тоже.

– Андрей Николаевич, что-либо указывает на то, что Путин, который столько лет уже трудится "рабом на галерах", устал и хочет на покой, ищет себе наследника? Или он будет вечен?

– Нет, ни одного такого признака мы не заметили. Эти семь дней в январе, к которым было приковано внимание граждан России, некоторых соседних государств и значительной части мира, показывают, что нет ни какого бы ни было признака усталости, ни желания уйти на покой. Более того, если мы посмотрим на те поправки в конституцию, которые предложил Путин, а их минимум 40, если считать поправкой изменения в отдельную статью Конституции... Если считать каждую поправку, их будет гораздо больше... Так вот, суть этих поправок заключается в огромном расширении полномочий президента по очень многим направлениям. И понятно, что эти предложения Путина создали такой политический мини-кризис в России. Внезапно люди начали спрашивать, что произошло, какие поправки, почему такое изменение конституции... Гигантское привлечение внимания к этому, маленький информационный кризис. Возникает вопрос: Путин спровоцировал этот кризис, затеяв гигантское изменение конституции, крупнейшее с 1993 года, когда принималась так называемая ельцинская конституция, – вот это он затеял для чего? Для того, чтобы отдать [пост] президента кому-то другому? Ну, смешно. Понятно, что это он делает для самого себя.

– А вам не кажется, что он спешит сильно? Почему он спешит?

– Главный фактор спешки – это 9 марта 2020 года.

– Начало суда по Boeing MH17, да?

– Конечно, начало суда в Нидерландах. Потому что именно суд принимает решения, которые не связаны с идеологией. Таковыми могут быть решения парламентов, конгрессов, и всегда можно сказать: "У них такая идеология, а у нас другая". Такими бывают решения исполнительной власти: "Ну, мол, вот они там, пиндосы, НАТО, они враги России, они всегда принимают такие решения, а у нас другие решения". Решения судов тем и отличаются от решений законодательной и исполнительной власти любой страны, что они не идеологичны, не политичны. Они связаны только с одним: с исполнением закона, с осуществлением права. И это связано только с тем, нарушил ли тот или иной гражданин законы или нет, является он преступником или нет, является он террористом или нет.

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Суд в Нидерландах... Мы не знаем точно, какое решение он примет, но он может принять решение (и, в принципе, это ожидаемо), что тот, кто организовывал, планировал и осуществлял сбивание рейса MH17 и массовое убийство невинных 298 граждан, является международным террористом. Cо всеми вытекающими отсюда последствиями. И для того чтобы заранее обезопасить себя, своих коллег и непосредственных исполнителей, необходимо принять меры, которые позволят рассматривать любое решение нидерландского суда и любое подобное решение, принятое в Гааге или в другом месте, как неприменимое на территории Российской Федерации. Они не могут сделать что-либо, чтобы такое решение не воспринималось в качестве руководства к действию на территории других стран, но на территории России они постараются это сделать. И тогда вслед за другим известным политическим деятелем 30-х – первой половины 40-х годов они могут сказать: "У нас такое право и такое решение. И это решение, которое принял не один человек, а миллионы людей". "За мной стоят миллионы", – как говорил на известном плакате Адольф Гитлер, показывая, что миллионы и миллиарды рейхсмарок стоят за ним, когда его назначали на пост рейхсканцлера. Иными словами, это средство самозащиты против возможных решений, которые могут приниматься зарубежными и международными судами.

– Андрей Николаевич, спасибо вам большое.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Записал Николай ПОДДУБНЫЙ