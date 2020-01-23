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"На Красной планете все твари уснули". Премьер РФ Мишустин в 2016 году написал стих к юбилею российского чиновника

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в записи видеоролика "Марат 50" о "полете нынешнего вице-премьера, а в 2016 году – вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина на Марс" и зачитал свое стихотворение, в котором поделился "фантазией по поводу того, а что бы мог сделать строитель-космонавт-астронавт Хуснуллин, долетев до Красной планеты".

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Мишустин: На Красной планете все твари уснули, попрятались в щели моллюски и йети, ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин, он завтра проводит обход на рассвете
Мишустин: На Красной планете все твари уснули, попрятались в щели моллюски и йети, ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин, он завтра проводит обход на рассвете
Фото: ЕРА

Премьер-министр России Михаил Мишустин в 2016 году написал и озвучил в видеоролике стихотворение к 50-летию нынешнего вице-премьера, а тогда – вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Об этом сообщает "МБХ-Медиа", в распоряжении которого есть 20-минутный фильм "Марат 50" о "полете Хуснуллина на Марс", снятый друзьями и коллегами чиновника. 

Мишустин в видеоролике называет себя другом Хуснуллина, который 21 января был назначен одним из вице-премьер-министров в новом правительстве РФ. 

"МБХ-Медиа" обнародовало часть видеоролика, где Мишустин читает стихотворение, в котором поделился "фантазией по поводу того, что бы мог сделать строитель-космонавт-астронавт Хуснуллин, долетев до Красной планеты". Приводим текст произведения без сокращений. 

На Красной планете все твари уснули,
Попрятались в щели моллюски и йети,
Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,
Он завтра проводит обход на рассвете.

Надев свой скафандр большого размера,
Которому равных по прочности нету,
И куртку с портретом московского мэра,
Он взглядом хозяйским окинет планету.

По местному грунту пошарив руками,
Ну как по столу своего кабинета,
Он в нем обнаружит строительный камень
Закатно-багряного красного цвета.

И мысль, что стремительней метеорита,
Пронзит его мозг ослепительной спицей:
"Я Кремль вот таким марсианским гранитом
Потом на Земле облицую в столице.

Ведь это такая алмазная жила,
Предложим строительному комитету.
Здесь нет же налогов, ядреная сила,
С собою возьму все, что влезет в ракету".

Ракета тревожно свистит, словно пуля,
Ее ожидают тяжелые роды.
Везет космонавт и строитель Хуснуллин
На Землю гранит марсианской породы.

И вот он, раскинувшись словно в карете,
Готовится к старту в трудах и в заботе,
А рядом трофей марсианского йети,
Которого он усыпил на охоте.

ВИДЕО

15 января тогдашний премьер РФ Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства

Теги: Россия, космос, Марс, фильм, юбилей, поэзия, назначение, Михаил Мишустин
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