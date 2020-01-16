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Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин является автором музыки к песням Лепса

Вероятный будущий премьер-министр РФ Михаил Мишустин пишет музыку и является автором мелодии к песням певца Григория Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

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Мишустин может стать главой правительства РФ
Фото: ЕРА

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин является автором музыки нескольких песен российского музыканта Григория Лепса. Об этом написало сегодня издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что в реестре Российского авторского общества указано, что Михаил Владимирович Мишустин является автором музыки песен Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

Собеседники "Ведомостей" подтвердили, что автор музыки – именно глава Федеральной налоговой службы Мишустин. Они отметили, что Мишустин также любит сочинять частушки и сатирические куплеты.

Автор стихов к указанным песням Лепса поэт Александр Вулых в комментарии РБК подтвердил, что музыку к песне написал кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин.

Вулых сказал, что для Мишустина сочинение музыки – хобби, которое он не афиширует.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями президента Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

Теги: Россия, музыка, Григорий Лепс, музыкант, премьер-министр, Александр Вулых, Михаил Мишустин
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