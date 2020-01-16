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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин попал в базу "Миротворца"

Вероятный премьер-министр РФ Михаил Мишустин сознательно нарушил границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым в 2015 году, сообщили волонтеры сайта "Миротворец".

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Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины
Мишустина обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины
Фото: ЕРА

Волонтеры украинского сайта "Миротворец" внесли в свою базу вероятного будущего премьер-министра России Михаила Мишустина. Его данные находятся в разделе "Чистилище".

На "Миротворце" заявляют, что будущий российский премьер "сознательно нарушил границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым" в 2015 году.

"29 июля глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа. Он заявил, что интеграция налоговых органов Республики Крым в систему ФНС России прошла успешно", – цитируют волонтеры пресс-службу налоговых органов аннексированного Крыма.

Мишустина обвинили также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями президента Владимира Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра.

Теги: Россия, Крым, Украина, сайт Миротворец, Михаил Мишустин
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