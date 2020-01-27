Илларионов: Мишустин – один из самых эффективных представителей лагеря спецслужб. Он создал тотальное государство

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин – один из самых эффективных представителей лагеря спецслужб в стране. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной в его YouTube-канале, рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Господин Мишустин является одним из самых эффективных представителей лагеря спецслужб не только по своей родословной – его отец являлся высокопоставленным генералом в советских и российских спецслужбах, – но и в том, что по своей идеологии он является идеально подходящим тому видению и России, и мира, какое есть у этих граждан. Дело в том, что господин Мишустин создал – в прямом смысле этого слова – тотальное государство в так называемом министерстве по налогам", – отметил Илларионов.

Он сказал, что многие журналисты и иностранные специалисты, которые посещали Мишустина несколько месяцев тому назад, не зная о том, что он будет в скором времени назначен премьер-министром России, рассказывали такую историю: "Когда они оказывались в кабинете Мишустина и расспрашивали его об успехах в создании системы тотального наблюдения за всеми сделками на территории Российской Федерации, господин Мишустин демонстрировал следующее. Он говорил: "В каком отеле вы остановились?" Люди отвечают: "В таком-то отеле в Москве". "Скажите, пожалуйста, вы сегодня завтракали в отеле?" "Да, в отеле" или "Нет, не в отеле, в кафе". "А примерно район кафе скажете?" "Ну вот примерный район кафе". "Вы что брали на завтрак?" "Кофе и булочку". "Окей". Через три минуты Мишустин на экранах, которые расположены у него в кабинете, показывает оторопевшему посетителю видеозапись того, как тот покупает кофе и булочку в том или ином кафе".

Илларионов подчеркнул, что министерство налогов под руководством Мишустина ввело систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России.

"Эта регистрация осуществляется в реальном времени, передается на пульт управления в то самое министерство по налогам и, очевидно, не только в это министерство. Регистрация транзакций синхронизирована с видеокамерами. В Москве это, очевидно, касается практически всех учреждений: магазинов, кафе, ресторанов, отелей и других бизнесов. По территории страны, может быть, еще не всех, но уже довольно широко. И плюс там есть технологии распознавания лиц, которые теперь активно используются и для слежения за участниками демонстраций. В результате появляется возможность в режиме реального времени в течение двух-трех минут установить, какая конкретно сделка была осуществлена, что было приобретено, какая сумма была уплачена, установить человека, который совершил соответствующую покупку, узнать, кто провел транзакцию с обеих сторон", – отметил экономист.

Он высказал мнение, что Мишустин получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России.

"И в этом смысле решения 15–22 января 2020 года в России являются, безусловно, знаковыми. Они означают окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов к режиму только спецслужб и к окончательному формированию так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии "1984" Оруэлла и ей подобных. Сейчас оно становится абсолютной реальностью", – добавил Илларионов.

Илларионов: Почему Путин так спешит с изменениями в конституцию? Главный фактор – в марте начало суда по Boeing MH17. Читайте полную версию интервью

15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства.