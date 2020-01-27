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Илларионов: Мишустин – один из самых эффективных представителей лагеря спецслужб. Он создал тотальное государство

Министерство налогов под руководством своего бывшего главы Михаила Мишустина ввело систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России. Мишустин получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Илларионов: Назначение Мишустина означает окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов к режиму только спецслужб
Илларионов: Назначение Мишустина означает окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов к режиму только спецслужб 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (архив)

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин – один из самых эффективных представителей лагеря спецслужб в стране. Об этом в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной в его YouTube-канале, рассказал российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

"Господин Мишустин является одним из самых эффективных представителей лагеря спецслужб не только по своей родословной – его отец являлся высокопоставленным генералом в советских и российских спецслужбах, – но и в том, что по своей идеологии он является идеально подходящим тому видению и России, и мира, какое есть у этих граждан. Дело в том, что господин Мишустин создал – в прямом смысле этого слова – тотальное государство в так называемом министерстве по налогам", – отметил Илларионов.

Он сказал, что многие журналисты и иностранные специалисты, которые посещали Мишустина несколько месяцев тому назад, не зная о том, что он будет в скором времени назначен премьер-министром России, рассказывали такую историю: "Когда они оказывались в кабинете Мишустина и расспрашивали его об успехах в создании системы тотального наблюдения за всеми сделками на территории Российской Федерации, господин Мишустин демонстрировал следующее. Он говорил: "В каком отеле вы остановились?" Люди отвечают: "В таком-то отеле в Москве". "Скажите, пожалуйста, вы сегодня завтракали в отеле?" "Да, в отеле" или "Нет, не в отеле, в кафе". "А примерно район кафе скажете?" "Ну вот примерный район кафе". "Вы что брали на завтрак?" "Кофе и булочку". "Окей". Через три минуты Мишустин на экранах, которые расположены у него в кабинете, показывает оторопевшему посетителю видеозапись того, как тот покупает кофе и булочку в том или ином кафе".

Илларионов подчеркнул, что министерство налогов под руководством Мишустина ввело систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России.

"Эта регистрация осуществляется в реальном времени, передается на пульт управления в то самое министерство по налогам и, очевидно, не только в это министерство. Регистрация транзакций синхронизирована с видеокамерами. В Москве это, очевидно, касается практически всех учреждений: магазинов, кафе, ресторанов, отелей и других бизнесов. По территории страны, может быть, еще не всех, но уже довольно широко. И плюс там есть технологии распознавания лиц, которые теперь активно используются и для слежения за участниками демонстраций. В результате появляется возможность в режиме реального времени в течение двух-трех минут установить, какая конкретно сделка была осуществлена, что было приобретено, какая сумма была уплачена, установить человека, который совершил соответствующую покупку, узнать, кто провел транзакцию с обеих сторон", – отметил экономист.

Он высказал мнение, что Мишустин получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России.

"И в этом смысле решения 15–22 января 2020 года в России являются, безусловно, знаковыми. Они означают окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и сислибов к режиму только спецслужб и к окончательному формированию так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии "1984" Оруэлла и ей подобных. Сейчас оно становится абсолютной реальностью", – добавил Илларионов.

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15 января тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Этот шаг он связал с предложениями российского президента изменить конституцию страны. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

16 января премьер-министром РФ Путин назначил Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 21 января российский президент подписал указы о назначении членов правительства

Теги: Россия, Владимир Путин, налоги, Андрей Илларионов, спецслужбы, премьер-министр, назначение, Михаил Мишустин
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