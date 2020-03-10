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Трамп не приедет в Москву на 9 Мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль по дипломатическим каналам получил информацию, что президент США Дональд Трамп не примет участие в праздновании 75-летия Победы.

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Трамп говорил, что очень ценит приглашение Кремля, но в Москву в мае не поедет
Трамп говорил, что очень ценит приглашение Кремля, но в Москву в мае не поедет
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая для участия в праздновании 75-летия Победы. Об этом 10 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Он уточнил, что Кремль получил эту информацию по дипломатическим каналам.

Каков будет уровень американской делегации на мероприятии, пока неясно, добавил он.

Первой о том, что Трамп не приедет в РФ 9 мая, сообщила газета "Коммерсантъ".

В США заявили, что американская сторона во время торжеств в Москве "будет представлена на высоком уровне", и направили список из нескольких высокопоставленных чиновников, которые могут войти в делегацию, рассказали собеседники газеты.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что очень ценит приглашение Кремля на празднование 75-летия Победы. Он отметил, что "посмотрит, сможет ли приехать" в Москву, так как май 2020 года – это "разгар политического сезона" в США.

В интервью ТАСС президент РФ Владимир Путин заявил, что для него "вообще не важен" приезд зарубежных лидеров в Москву 9 мая. "Это наш праздник", – сказал он.

Российские власти отправили приглашения на мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. По данным "Коммерсанта", свое участие уже подтвердили президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких стран СНГ, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласит на празднование президента Украины Владимира Зеленского. По данным МИД Украины, такое приглашение еще не приходило, но Украина не собирается праздновать 9 Мая.

Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Но в России отмечают годовщину капитуляции нацистской Германии, датой которой считают 9 мая 1945 года.

Теги: Россия, Дмитрий Песков, 9 мая, Дональд Трамп, парад Победы, Антониу Гутерриш
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