Путин выступил против досрочных выборов в Госдуму

О необходимости провести досрочные выборы в Госдуму РФ после принятия поправок в конституцию высказался депутат от "Единой России" Александр Карелин. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит в них необходимости.

Президент РФ Владимир Путин 10 марта выступил против проведения досрочных выборов в Государственную думу после принятия новой редакции конституции. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом он заявил во время выступления в нижней палате российского парламента.

"Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Госдуме и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Возникает вопрос: имеет ли право действующий состав Госдумы принять эти полномочия? На мой взгляд, да. Почему? Все юридические основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге, это ваше решение, но, если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса (а его, как мне сказали, нет), то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы", – сказал Путин.

С предложением провести досрочные выборы после принятия новой редакции конституции РФ 10 марта выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат от "Единой России" Александр Карелин оформил это предложение как поправку к законопроекту об изменениях в конституцию и внес на рассмотрение Госдумы.

Трансляция заседания ведется на официальном сайте думы.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, предусматривающую формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов полагают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда истекает его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий.

Референдум по поправкам в конституцию запланирован на 22 апреля.