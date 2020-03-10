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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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Вся эта неприличная возня с конституцией РФ затевалась ради одного момента – двух новых сроков Путина

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То есть вся эта неприличная возня с конституцией затевалась ради одного сегодняшнего момента: двух новых сроков Путина. Терешкова, хорошо помнящая еще Сталина, не подвела.

Путину даже неважно, будут досрочные выборы в Госдуму или не будут – пусть эти там сами между собой разбираются, типа народ типа решит. Важно только одно: его собственная вечная власть.

Пока оформленная в виде новых двух сроков. Плюс 16 лет к 2020 году. 36 лет гибридной монархии.

И, пожалуйста, не надо про "расширенные полномочия парламента". Единственный, у кого тут есть полномочия, – это он сам.

И сквозь всю эту оформляющую госпереворот речь тараном ломится Фрейд: "Россия свой план по революциям уже выполнила". Единственное, чего он боится и о чем постоянно думает. Так что будут новые уголовные дела, новые дикие сроки, новые репрессии.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, революция, Дмитрий Гудков
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