Смешко: Украина не имеет бескорыстных друзей и должна надеяться на себя, укрепляя свое экономическое, военное, дипломатическое и информационное могущество

Смешко: Проблема не в "царе на троне", а "царе в головах" у большинства населения современной России Фото из личного архива Игоря Смешко

Некоторые лидеры стран Запада втайне хотели бы иметь в своих руках такую же полноту власти, какой в России обладает президент Владимир Путин. Такое мнение изданию "ГОРДОН" выразил бывший начальник Главного управления военной разведки Минобороны Украины, экс-глава СБУ, руководитель партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, комментируя поправку об обнулении президентских сроков Путина.

"Ситуация была прогнозируемой. За многовековую историю российского государства оно не имело иной модели управления, кроме авторитаризма. Причем азиатского, а не европейского типа. Правда, это единственная форма управления государством, которая пока гарантирует территориальную целостность федерации. Второй фактор ее сохранения – отсутствие в стране критической массы среднего класса и соответствующего уровня политической культуры населения, чтобы начать строительство настоящей демократии. Полный контроль государства над информацией в стране и пропаганда также играют свою роль. Большинство населения боится кровавых потрясений и революционных перемен. На примере пропагандистских картинок в СМИ и контролируемых государством "фабрик грез" в кино и на телевидении этот страх уже прочно вошел в головы большинства людей. Поэтому проблема не в "царе на троне", а в "царе в головах" у большинства населения современной России. Все это вместе и гарантирует пока что возможность подобных изменений в ее конституции", – отметил Смешко.

По его словам, у Украины нет бескорыстных друзей не только на Востоке, но и на Западе.

"Мир не в состоянии никак помешать этому процессу во второй ядерной державе мира. В евроатлантическом демократическом пространстве сейчас глобальный кризис единства и лидерства. И некоторые из лидеров западных демократий втайне даже и сами мечтали бы о подобной концентрации власти в своих руках. И они будут искать сепаратных договоренностей с реальной властью в России. Украина уже давно должна понять, что у нее нет бескорыстных друзей не только на Востоке, но и на Западе. Эти же события только увеличивают угрозу существованию Украинского государства со стороны нынешнего руководства России при пассивности Запада. Единственный путь защиты национальных интересов Украины – наращивать нашу собственную экономическую, военную, политико-дипломатическую и информационную мощь государства. Преодолевать бедность, увеличивать число среднего класса в стране, уровень его политической культуры", – подчеркнул собеседник.

Он считает, что реформы в Украине должны начинаться с выполнения действующих законов.

"Необходимо вернуть профессионалов в органы государственного управления и верховенство права в стране. Реформы начинать не с поспешного принятия новых законов, а с безусловного выполнения старых. Вспомнить мировой опыт и слова Вольтера: "Не отсутствие денег, а людей и талантов делает слабым государство". Помнить, что доверие к власти – это не пожизненный карт-бланш. "Слабость верховной власти – худшее из бедствий для страны", – считал Наполеон. Одновременно нужно укреплять центральную власть, вернув ей абсолютную монополию на насилие, и провести реальную децентрализацию полномочий во внутренней политике с передачей их максимального числа на места. Наконец, нам, украинцам, полюбить самих себя и не ждать ни от кого помощи, кроме нас самих. И заставить правительство помнить: мы осознаем, что хорошим оно будет не тогда, когда "хочет сделать нас счастливыми", а тогда, когда оно умеет и знает, как этого достичь", – резюмировал Смешко.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был окончательно принят в третьем чтении сегодня утром, а позже одобрен Советом Федерации РФ.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. В соответствии с утвержденными 11 февраля поправками, Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

4 февраля Путин говорил, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина. Таким образом, после 2024 года он сможет еще два раза баллотироваться на пост президента.