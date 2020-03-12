Коронавирус SARS-CoV-2. В "Укрзалізниці" ожидают разъяснений от Кабмина по поводу возможных ограничений

У "Укрзалізниці" пока нет информации, будут ли применяться ограничения движения по отдельным направлениям в связи с введением в Украине карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Пока введение карантина в Украине не повлияло на работу железной дороги Фото: ua.depositphotos.com

В "Укрзалізниці" ожидают разъяснения от Кабинета Министров по вопросу возможного ограничения железнодорожного сообщения в связи с введением в Украине карантина. Об этом 11 марта сообщили "РБК-Украине" в пресс-службе компании.

На вопрос, ожидаются ли ограничения движения по отдельным направлениям, в "Укрзалізниці" ответили: "Пока такой информации нет".

"Мы ждем подробной информации и разъяснения от Кабинета Министров по этому поводу", – сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что вводить ограничения на передвижения внутри страны в связи с эпидемией коронавируса не придется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.