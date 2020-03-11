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В Молдове хотят ввести наказание за распространение паники из-за коронавируса

По словам президента Молдовы Игоря Додона, за распространение паники могут наказывать как штрафами, так и тюремным заключением.

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Додон рассказал, что некоторые молдавские политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды
Додон рассказал, что некоторые молдавские политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды
Фото: EPA

Власти Молдовы планируют принять законопроект о наказании тех, кто распространяет панику по поводу коронавируса. Об этом заявил 11 марта на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности Молдовы президент страны Игорь Додон, сообщает News Maker.

По словам Додона, это будут штрафы, но может быть и тюремное заключение. Он отметил, что некоторые политики пытаются спровоцировать панику, чтобы получить политические дивиденды.

Рассмотрение закона произойдет сегодня на заседании правительства страны, добавил Додон.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения. Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Молдова, эпидемия, Игорь Додон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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