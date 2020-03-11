В лаборатории в Лондоне подтвердили результаты 11 тестов на коронавирус, которые проводились в Украине

Украина направляла в референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне результаты проверки на коронавирус 11 украинцев, у одного из которых инфекцию нашли. Британские специалисты подтвердили данные украинских медиков.

В Украине официально выявлен один больной с коронавирусом Фото: ЕРА

Украина направляла в референс-лабораторию в Лондоне 11 образцов проведенных тестов на коронавирус. Об этом 11 марта проинформировал Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

"Согласно правилам сотрудничества в сети лабораторий ВОЗ, каждое государство – член ВОЗ обязано доставить первые пять положительных и 10 отрицательных образцов новой коронавирусной инфекции в референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне (Public Health England)... Эти правила обязательны для выполнения странами – членами ВОЗ с целью подтверждения готовности выявлять возбудитель и оценки состояния лабораторной диагностики", – сказано в сообщении.

В центре отметили, что первый подтвержденный тест на коронавирус и 10 отрицательных образцов на дальнейшее параллельное исследование были направлены 4 марта.

"Вчера вирусологическая референс-лаборатория центра получила официальный отчет на все 11 образцов, которые успешно прошли тестирование. Этот отчет подтверждает результат, полученный в Украине", – подчеркнули в украинском ведомстве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее реальной.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778, 61 475 из них вылечились и были выписаны. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев заражения коронавирусом в 109 странах. 872 человека умерли, в том числе 186 – за последние сутки. Больше всего умерло в Италии – 631 человек.

В Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом, проверили несколько десятков человек.