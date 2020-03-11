В Минобразования Украины заявили, что трехнедельный карантин вводится во всех учреждениях образования

С 12 марта во всех учебных заведениях независимо от формы образования и сферы управления вводится трехнедельный карантин. Соответствующие рекомендации для руководителей учреждений и управленцев содержатся в письме Министерства образования и науки №1/9-154 от 11 марта, обнародованном на сайте ведомства.
В частности, карантин вводится в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего и последипломного образования.
"Данное решение правительства является основанием для руководителя учебного заведения издать приказ о введении карантина в учреждении. Карантин продлится три недели – с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина учащимся и студентам запрещается посещать учреждения образования", – подчеркнули в министерстве.
Ведомство также рекомендует учреждениям образования:
11 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.
В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.