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Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться 60–70% жителей Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране намерены запретить массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, но закрывать границы не собираются.

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Закрытие границ не является адекватным ответом на эпидемию коронавируса, отметила Меркель
Закрытие границ не является адекватным ответом на эпидемию коронавируса, отметила Меркель
Фото: EPA

В Германии коронавирусной инфекцией могут заразиться 60–70% населения. Как сообщает агентство DPA, об этом 11 марта заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, ссылаясь на прогноз эпидемиологов.

Она отметила, что для борьбы с распространением COVID-19 правительство намерено ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 1 тыс. человек и рекомендовать гражданам страны по возможности сократить передвижения. Однако, подчеркнула Меркель, закрывать границы Германия не собирается.

"Мы в Германии придерживаемся мнения, что закрытие границ не является адекватным ответом на эти вызовы", – сказала она.

Она призвала Европу к солидарности и здравому смыслу для борьбы с эпидемией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией.

По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Германии, по информации Института Роберта Коха, зарегистрировано 1567 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались.

Теги: Германия, Ангела Меркель, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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