В Нью-Йорке отменили конференцию по коронавирусу из-за коронавируса

Кроме конференции "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", в Нью-Йорке также отменили и другие конференции, которые были запланированы на период с 11 марта по 3 апреля.

В Нью-Йорке задействуют нацгвардию, чтобы помочь закрыть общественные места для замедления распространение вспышки инфекции Фото: EPA

В Нью-Йорке Совет по международным отношениям отменил конференцию под названием "Ведение бизнеса под влиянием коронавируса", запланированную на 13 марта, из-за распространения самой инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.

Совет также отменил другие конференции, которые были запланированы на период с 11 марта по 3 апреля, в том числе круглые столы в Нью-Йорке и Вашингтоне и национальные мероприятия в США.

Отменили и ежегодный автосалон в Нью-Йорке, его перенесли на конец августа.

Как отмечает Bloomberg, губернатор Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции, что национальная гвардия будет направлена в город, чтобы помочь закрыть общественные места для замедления распространение вспышки инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта ВОЗ объявил распространение коронавируса пандемией.