Калифорния – один из эпицентров коронавируса в США. Но за 10 дней не видел там никого в маске, а в магазинах не гребут крупы и консервы

Посвящается всем дебилам, устроившим сначала истерику с масками и бактерицидными лампами, а теперь истерику с гречкой и консервами.

Я только что вернулся из Америки. Там уже тысяча официально заболевших коронавирусом и более 30 умерших. За 10 дней в Калифорнии – одном из эпицентров вируса в США – не видел ни одного местного в маске. Никто никому не меряет температуру, никто не закрывает школы и не останавливает работу кинотеатров.

Дети ходят в школы и детские сады, в штатном режиме работают экскурсии и массовые места скопления людей. Никто не закрывает кинотеатры. В продуктовых магазинах не сметают полки с крупами и не гребут консервы про запас. А ведь в одном этом штате под 200 заболевших и уже два умерших.

Но другое сразу бросается в глаза. Везде, абсолютно везде люди все время дезинфицируют руки. В общественных местах массово установлены бесплатные антибактериальные диспенсеры.

Все американцы поголовно безостановочно протирают руки антисептиком. Он стоит бесплатно просто везде: в магазинах, в торговых центрах, в общественных туалетах, на АЗС.

Нет паники, нет истерики, нет дурных запретов (после начала вспышки коронавируса в США ввели ограничения на въезд гражданам, побывавшим в Китае и Иране, в полночь 13 марта вступит в силу запрет на въезд всем иностранцам, которые в последние 14 дней находились в странах Шенгенской зоны. – "ГОРДОН") и накручивания людей для пиара. Люди верят в свою медицину, люди доверяют власти, люди знают свои обязанности и соблюдают гигиену.

Вернулся на родину, где официально один заболевший. У нас. Масок нет. Термометров нет. Тестов нет. ИВЛ не хватает.

Удивительная мы страна. Мы для пиара селим министров в карантин. Мы для галочки меряем температуру в аэропортах. Мы с просроченными на пять лет масками в Госрезерве. Мы через два месяца после выявления вируса победоносно сообщаем, что завезли первую 1 тыс. тестов. Мы без достаточного количества ИВЛ в больницах. Мы до сих пор не запретили экспорт всех товаров защиты от вируса (накануне Кабмин запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты. – "ГОРДОН").

Но зато мы с запасом круп, консервов и туалетной бумаги на десятилетия вперед. Достал этот тотальный хаос.

Мой вам совет. Лучше проветривайте помещения, руки мойте чаще и херней майтесь меньше.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора