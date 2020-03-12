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"Понимаем, как действовать". Шмыгаль заверил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине находится под контролем

Кабмин ввел карантин в стране, чтобы уберечь украинцев от "ускорения распространения" коронавируса в Украине, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: У нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны
Шмыгаль: У нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны
Фото: kmu.gov.ua

Правительство контролирует ситуацию вокруг возможного распространения коронавируса в Украине. Об этом 11 марта в Telegram заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня мир столкнулся с одним из самых больших вызовов и угроз, которые были в мире в последние десятилетия, а то и столетия. Многие страны несвоевременно среагировали на серьезность этого вызова, поэтому правительство Украины вовремя принимает все меры… Сегодня Украина принимает превентивные меры, чтобы уберечь наших граждан от ускорения распространения этой инфекции в Украине", – сказал он.

Шмыгаль напомнил, что пока в Украине зарегистрирован только один случай заражения коронавирусом, еще четыре человека находятся в обсервации.

"Мы вводим карантин в учебных учреждениях на три недели, запрет массовых культурных и спортивных мероприятий, спортивные мероприятия проводятся без зрителей. Также введен запрет на экспорт из Украины средств индивидуальной защиты", – добавил премьер.

Он призвал украинцев придерживаться правил личной гигиены.

Шмыгаль заверил, что ситуация в Украине контролируемая.

"Мы понимаем, как действовать на границах, в аэропортах, у нас четкие механизмы, которые минимизируют распространение вируса в пределах страны. Уверен, что совместными действиями государства и граждан Украина сможет противостоять мировому вызову", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

Теги: Украина, правительство, запрет, карантин, вирус, украинцы, инфекция, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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