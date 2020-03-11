"Стоят около 360 грн". Главный санврач Украины не исключил, что экспресс-тесты на коронавирус появятся в аптеках

Пока приобрести экспресс-тесты для выявления коронавируса в Украине в розницу невозможно, но не исключено, что аптеки начнут их закупать, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Пока купить экспресс-тесты для выявления коронавируса в украинских аптеках невозможно Фото: Віталій Кличко / Facebook

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге 10 марта, что в данный момент украинцы не могут самостоятельно приобрести экспресс-тесты для выявления коронавируса, но допустил, что со временем они могут появиться в аптеках.

Запись брифинга опубликована на YouTube-канале Кабмина.

"Если частные [медицинские] учреждения и аптеки начнут закупать быстрые тесты, то любой человек сможет пойти и купить их в любой аптеке. В данный момент мы покупаем централизовано и передаем в учреждения здравоохранения... [Их стоимость] около 360 грн", – сказал Ляшко.

Он рассказал, что на коронавирус с помощью экспресс-теста "больного возле кровати может проверить медицинский работник".

"Там не нужно лабораторное образование", – уточнил главный санитарный врач.

По словам Ляшко, 15–16 марта ожидается прибытие в Украину 1000 быстрых тест-систем, которые заказало министерство.

11 марта Киев получил 1200 таких тест-систем, сообщил мэр города Виталий Кличко. В целом в столице уже есть 2500 тестов, рассказал на пресс-конференции 11 марта заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"При необходимости будем докупать эти тесты, до конца недели будет 5000", – цитирует Поворозника корреспондент издания "ГОРДОН".

При этом Поворозник уточнил, что эти тесты нельзя будет использовать самостоятельно. "Они не являются бытовыми. [Тут предусмотрен] забор крови. Все происходит достаточно быстро. Вместе с забором крови – около 30 минут", – объяснил он.

Поворозник уточнил, что такое тестирование можно использовать только для предварительной постановки диагноза, пробы в дальнейшем все равно будет анализировать лаборатория.

В ближайшее время в Украину прибудет 50 тест-систем для лабораторного анализа проб (одна такая тест-система может анализировать около 100 образцов).

11 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.