В Харькове ограничат количество участников мероприятий до 60 человек, но школы и детсады не закрывают

Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, однако мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что карантина в школах города не будет, так как за последние 20 дней наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ.

Кернес объявил об ограничении количества участников массовых мероприятий в Харькове до 60 человек Фото: Геннадий Кернес / Facebook

С 12 марта и на три ближайшие недели в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес в Facebook.

Он также отметил, что на массовые мероприятия вводится ограничение на количество участников до 60 человек. В то же время школы и детские сады в городе не закрывают на карантин из-за нескольких причин.