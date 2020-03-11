Матч "Шахтер" – "Динамо" в чемпионате Украины пройдет без зрителей – СМИ

По информации ресурса Tribuna.com, 23-й и 24-й туры чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Поединки 23-го и 24-го туров чемпионата Украины по футболу пройдут при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет Tribuna.com.

Матчи 23-го тура пройдут 14-го и 15 марта, а поединки 24-го тура – 21-го и 22 марта.

В том числе болельщики не смогут присутствовать на матче 24-го тура между "Шахтером" и "Динамо".

Поединок "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" 22 марта. Начало – в 17.00.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

11 марта Кабмин ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.