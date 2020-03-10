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УЕФА назначил бригаду арбитров на матч "Вольфсбург" – "Шахтер" в Лиге Европы

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и "Шахтером" обслужит словенская бригада арбитров.

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"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" 12 марта
"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" 12 марта
Фото: EPA

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок "Вольфсбург" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы, пишет официальный сайт организации.

Главным арбитром матча назначен Дамир Скомина из Словении. На линиях ему будут помогать его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан.

Ранее Скомина работал на четырех матчах "Шахтера": против "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18 (0:3), против "Боруссии" (Дортмунд) в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13 (0:3), против "Челси" ни групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13 (2:1) и против "Зальцбурга" в квалификации Лиги чемпионов 2007/08 (0:1). 

Арбитр из Словении в том числе обслуживал еврокубковые матчи "Динамо" и "Днепра", а также судил игру квалификации на чемпионат мира 2014 года Франция – Украина (3:0).

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и "Шахтером" пройдет 12 марта в Германии. Начало – в 22.00. Матч пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Теги: футбол, Германия, Украина, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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