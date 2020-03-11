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Лига Европы. Анонс матча 1/8 финала "Вольфсбург" – "Шахтер"

12 марта в 22.00 на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии начнется матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером".

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"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" на выезде
"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" на выезде
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок начнется 12 марта в 22.00 на стадионе "Фольксваген Арена" в Вольфсбурге.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между "Шахтером" и "Вольфсбургом" обслужит Дамир Скомина из Словении.

Ранее Скомина работал на четырех матчах "Шахтера": против "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18 (0:3), против "Боруссии" (Дортмунд) в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13 (0:3), против "Челси" на групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13 (2:1) и против "Зальцбурга" в квалификации Лиги чемпионов 2007/08 (0:1). 

История встреч. "Шахтер" и "Вольфсбург" еще ни разу не встречались в официальных турнирах.

Форма команд. "Вольфсбург" после 25-го тура чемпионата Германии идет на седьмом месте в турнирной таблице и отстает от первого места на 19 очков. В последних пяти матчах чемпионата "Вольфсбург" одержал две победы и трижды сыграл вничью.

"Шахтер" в чемпионате Украины опережает "Динамо" на 14 очков после 22 туров и идет на первом месте. В последнем туре донецкая команда победила "Колос" со счетом 4:3.

Особенность матча. Поединок в Германии пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Прогноз. Букмекерская контора William Hill считает "Вольфсбург" фаворитом матча. На успех игроков немецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 2,25. На "Шахтер" – 3,1, а на ничью – 3,4.

Потери. За "Шахтер" не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон, украинские хавбеки Александр Пихаленок и Тарас Степаненко. Под вопросом участие в матче защитника Сергея Кривцова, полузащитников Алана Патрика, Виктора Коваленко и Марлоса.

"Вольфсбург" не сможет рассчитывать на двоих футболистов: полузащитник Жозуа Гилавоги, а также защитник Вильям не сыграют из-за травм. Под вопросом участие защитника Кевина Мбабу.

Ориентировочные составы по версии УЕФА.

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

"Вольфсбург"Кун Кастелс, Ренато Штеффен, Робин Кнохе, Джон Брукс, Пауло Отавио, Максимилиан Арнольд, Ксавер Шлагер, Янник Герхардт, Адмир Мехмеди, Ваут Вегхорст, Йосип Брекало.

Теги: футбол, Германия, Украина, Лига Европы, Шахтер Донецк, Вольфсбург
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