Лига Европы. Анонс матча 1/8 финала "Вольфсбург" – "Шахтер"

12 марта в 22.00 на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии начнется матч 1/8 финала Лиги Европы между "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером".

"Шахтер" сыграет с "Вольфсбургом" на выезде Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок начнется 12 марта в 22.00 на стадионе "Фольксваген Арена" в Вольфсбурге.

Трансляция. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья. Поединок между "Шахтером" и "Вольфсбургом" обслужит Дамир Скомина из Словении.

Ранее Скомина работал на четырех матчах "Шахтера": против "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18 (0:3), против "Боруссии" (Дортмунд) в 1/8 финала Лиги чемпионов 2012/13 (0:3), против "Челси" на групповом этапе Лиги чемпионов 2012/13 (2:1) и против "Зальцбурга" в квалификации Лиги чемпионов 2007/08 (0:1).

История встреч. "Шахтер" и "Вольфсбург" еще ни разу не встречались в официальных турнирах.

Форма команд. "Вольфсбург" после 25-го тура чемпионата Германии идет на седьмом месте в турнирной таблице и отстает от первого места на 19 очков. В последних пяти матчах чемпионата "Вольфсбург" одержал две победы и трижды сыграл вничью.

"Шахтер" в чемпионате Украины опережает "Динамо" на 14 очков после 22 туров и идет на первом месте. В последнем туре донецкая команда победила "Колос" со счетом 4:3.

Особенность матча. Поединок в Германии пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Прогноз. Букмекерская контора William Hill считает "Вольфсбург" фаворитом матча. На успех игроков немецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 2,25. На "Шахтер" – 3,1, а на ничью – 3,4.

Потери. За "Шахтер" не смогут сыграть из-за травм израильский полузащитник Манор Соломон, украинские хавбеки Александр Пихаленок и Тарас Степаненко. Под вопросом участие в матче защитника Сергея Кривцова, полузащитников Алана Патрика, Виктора Коваленко и Марлоса.

"Вольфсбург" не сможет рассчитывать на двоих футболистов: полузащитник Жозуа Гилавоги, а также защитник Вильям не сыграют из-за травм. Под вопросом участие защитника Кевина Мбабу.

Ориентировочные составы по версии УЕФА.

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Жуниор Мораес.

"Вольфсбург": Кун Кастелс, Ренато Штеффен, Робин Кнохе, Джон Брукс, Пауло Отавио, Максимилиан Арнольд, Ксавер Шлагер, Янник Герхардт, Адмир Мехмеди, Ваут Вегхорст, Йосип Брекало.