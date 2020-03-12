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Трамп запретил поездки в США из Европы

Запрет на авиаперевозки из континентальной Европы (не включая Великобританию) в Соединенные Штаты Америки на срок 30 дней начнет действовать в полночь 13 марта, сообщил президент США Дональд Трамп.

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Трамп: Ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах
Трамп: Ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах
Фото: ЕРА

В связи с угрозой распространения коронавируса президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о запрете на авиаперевозки из континентальной Европы (не включая Великобританию) в США на срок 30 суток. Обращение Трампа опубликовано на станице Белого дома в Facebook.

В США зарегистрировано 1135 подтвержденных случаев заболевания, в том числе 38 летальных исходов. 

"Чтобы новые заражения не попали на наши берега, мы приостановим все поездки из Европы. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах", – заявил Трамп. 

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/191563555476703/

Президент США добавил в Twitter, что ограничение касается только иностранцев и не затрагивает торговлю.

На сайте Белого дома пояснили, что ограничения коснутся иностранных граждан, которые в последние 14 дней находились в Шенгенской зоне. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что речь идет о 26 странах: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. 

С января в США действуют ограничения на въезд из Китая, а в феврале ограничили въезд гражданам, которые были в Иране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: США, Китай, Великобритания, Дональд Трамп, авиаперевозки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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