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Минздрав Украины закупил более 19 тыс. упаковок быстрых тестов на коронавирус

19 600 упаковок быстрых тестов, которые закупил Минздрав Украины, позволят проверить на наличие коронавируса более 90 тыс. человек.

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В мире коронавирусом инфицировано более 112 тыс. человек
В мире коронавирусом инфицировано более 112 тыс. человек
Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины закупило 19 600 упаковок быстрых тестов на коронавирус COVID-19. Об этом 11 марта проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

В ведомстве отметили, что эти тесты позволят проверить на наличие коронавируса более 90 тыс. человек.

"Мы закупаем быстрые тесты на грипп А+В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного", – рассказали в пресс-службе.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1477574259072341

10 марта заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в данный момент украинцы не могут самостоятельно приобрести экспресс-тесты для выявления коронавируса, но допустил, что со временем они могут появиться в аптеках.

11 марта Киев получил 1200 тест-систем, сообщил мэр города Виталий Кличко. В целом в столице уже есть 2500 тестов, рассказал на пресс-конференции 11 марта заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Он уточнил, что эти тесты нельзя будет использовать самостоятельно.

В Минздраве сообщали, что в ближайшее время в Украину прибудет 50 тест-систем для лабораторного анализа проб (одна такая тест-система может анализировать около 100 образцов).

11 марта в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 11 марта в Китае от коронавируса умерло 3158 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 80 778. По данным ВОЗ, по состоянию на 10 марта за пределами Китая зарегистрировано 32 778 случаев инфицирования в 109 странах, 872 человека умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Украина, Китай, карантин, Минздрав, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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