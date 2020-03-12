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В Китае за сутки от коронавируса умерло 11 человек, за пределами страны – 258

Всего в Китае с начала вспышки SARS-CoV-2 было инфицировано 80 793 человека, из них 3169 – умерли.

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В Китае 62 793 пациентам удалось вылечиться от COVID-19
В Китае 62 793 пациентам удалось вылечиться от COVID-19
Фото: ЕРА

За последние сутки коронавирусом в Китае заразилось 15 человек, 11 человек умерли. Об этом 12 марта сообщил Национальный комитет КНР по здравоохранению.

В течение прошлых суток зарегистрировано 33 случая подозрения инфицирования коронавирусом. 

Всего с начала вспышки SARS-CoV-2 было инфицировано 80 793 человека, из них выздоровели 62 793 человека, 3169 – умерли.

Статистика смертности и заражения коронавирусом идет на спад. К примеру, в течение суток 10 марта в Китае было зафиксировано 22 смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли, в том числе 258 – за последние сутки. Всего организация зафиксировала 118 326 случаев заболевания и 4292 смерти. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). Еще у 41 пациента заболевание не подтвердилось, один образец находится на стадии исследования, сообщили в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Теги: Украина, Китай, смерть, смертность, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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