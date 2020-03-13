Дыхне заявил, что самолет из Милана, на котором в Киев прилетели пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет дезинфекцию

Самолет авиакомпании "Международные линии Украины", на котором из Милана летели пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет необходимую санобработку и будет допущен к дальнейшим рейсам. Об этом вечером 12 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.
"Согласно инструкциям Министерства здравоохранения Украины, мы каждый самолет дополнительно обрабатываем дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию", – сказал Дыхне.
Он добавил, что борт сегодня выйдет на рейсы в штатном режиме, а экипаж самолета, согласно инструкциям, отправится на отдых.
Дыхне подчеркнул, что МАУ будет ждать инструкций Минздрава по поводу сложившейся ситуации.
12 марта пассажир рейса Милан – Киев Антон Гура заявил, что на борту находится несколько граждан Египта, которые, по его утверждениям, кашляли и принимали жаропонижающие средства. Позже Минздрав Украины уведомил, что коронавирус у трех пассажиров самолета не обнаружен.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.
В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.