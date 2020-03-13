Дыхне заявил, что самолет из Милана, на котором в Киев прилетели пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет дезинфекцию

12 марта пассажир рейса Милан – Киев Антон Гура заявил, что на борту находится несколько граждан Египта, которые кашляли и принимали жаропонижающие средства. Позже Минздрав Украины уведомил, что коронавирус у трех пассажиров самолета не обнаружен. Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне сообщил, что после санобработки самолет будет допущен на рейс.

Самолет авиакомпании "Международные линии Украины", на котором из Милана летели пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет необходимую санобработку и будет допущен к дальнейшим рейсам. Об этом вечером 12 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сообщил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Согласно инструкциям Министерства здравоохранения Украины, мы каждый самолет дополнительно обрабатываем дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию", – сказал Дыхне.

Он добавил, что борт сегодня выйдет на рейсы в штатном режиме, а экипаж самолета, согласно инструкциям, отправится на отдых.

Дыхне подчеркнул, что МАУ будет ждать инструкций Минздрава по поводу сложившейся ситуации.

12 марта пассажир рейса Милан – Киев Антон Гура заявил, что на борту находится несколько граждан Египта, которые, по его утверждениям, кашляли и принимали жаропонижающие средства. Позже Минздрав Украины уведомил, что коронавирус у трех пассажиров самолета не обнаружен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.