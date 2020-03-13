Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Коронавирус SARS-CoV-2. В Харькове все же закрывают на карантин детсады и школы

12 марта власти Харьковской области приняли решение о закрытии на карантин школ и детсадов всех форм собственности. Глава ОГА Алексей Кучер выразил надежду, что карантин введут и в Харькове.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
12 марта школы и детсады в Харькове работали
12 марта школы и детсады в Харькове работали
Фото: pixabay.com

12 марта городские власти Харькова приняли решение закрыть на карантин детские сады и школы. Об этом сообщает местное агентство SQ.

Сначала о закрытии в Харькове с 13 марта школьных и дошкольных учреждений стало известно от родителей детей, впоследствии эту информацию подтвердил директор департамента мэрии по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Ранее в четверг о закрытии всех школ и детсадов Харьковской области сообщили в областной администрации. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, собиравшейся, чтобы обсудить решение Кабинета Министров.

"Как и постановило правительство, все учебные заведения – независимо от формы собственности – закрываются на карантин. До 3 апреля обучение не должно проводиться. Это решение подлежит обязательному исполнению всеми органами на местах... От руководителей департаментов образования и здравоохранения Харьковского городского совета я получил ответ, что этот вопрос (о продолжении работы школ и детсадов. – "ГОРДОН") будет пересмотрен, поскольку их решение принималось до того, как постановление Кабинета Министров было обнародовано. Поэтому мы надеемся, что мои замечания Харьковский городской совет учтет и примет решение, которое будет соответствовать этому постановлению", – объяснил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля. Однако мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что учебные заведения на карантин закрывать не будут.

12 марта школы и детсады в Харькове работали.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения карантинного режима в Харькове.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Харьков, Кабинет Министров, Харьковская область, карантин, школы, детские сады, Алексей Кучер, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS