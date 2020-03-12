"Свобода слова Савика Шустера" впервые за 15 лет пройдет без зрителей в студии

Зрителей не будет 13 марта в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" из-за коронавируса.

13 марта программа "Свобода слова Савика Шустера" пройдет без зрителей в студии. Об этом 12 марта сообщил в Facebook управляющий студией Павел Елизаров.

"Завтра – впервые за 15 лет при пустых трибунах. "Свобода слова Савика Шустера". Наша аудитория – социологическая выборка. Люди со всей страны приезжают к нам в студию. Годами ждут приглашения, чтобы "живьем" увидеть любимых/нелюбимых политиков и сфотографироваться с Савиком... Приносим всем им, отобранным на завтрашнюю передачу, извинения, ведь большинство из них уже в пути", – написал он.

Елизаров подчеркнул, что "главное – здоровье нации".

В комментариях под постом политики положительно оценили такое решение. В частности, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал решение правильным и поддержал его.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года.

12 марта стало известно о двух новых случаях коронавируса SARS-CoV-2 в Украине – в Житомирской и Черновицкой областях. Всего в стране теперь трое инфицированных.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.