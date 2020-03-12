Еще два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы на Буковине

В Черновицкой области по состоянию на 12 марта один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За сутки двух человек госпитализировали из-за подозрения на наличие инфекции.

По состоянию на 12 марта в Украине подтвердили три случая коронавируса Фото: pixabay.com

В Черновицкой области в течение 12 марта госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня 12 марта госпитализировано два человека. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", – говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня в Украине был зафиксирован один случай заражения коронавирусом в Черновцах (мужчина заболел после поездки в Италию).

12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – в Черновицкой и Житомирской областях.