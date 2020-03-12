Еще два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы на Буковине

В Черновицкой области в течение 12 марта госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.
"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня 12 марта госпитализировано два человека. Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", – говорится в сообщении.
До сегодняшнего дня в Украине был зафиксирован один случай заражения коронавирусом в Черновцах (мужчина заболел после поездки в Италию).
12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – в Черновицкой и Житомирской областях.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев заражения коронавирусом в 117 странах. 1440 человек умерли.