Пробное ВНО в Украине перенесли из-за карантина

Украинский центр оценивания качества образования сместил даты пробного внешнего независимого оценивания с 21-го и 28 марта на 4-е и 11 апреля.

Обязательными предметами ВНО для всех выпускников школ являются украинский язык и литература Фото: ua.depositphotos.com

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта пройдет 11 апреля.

Даты определения результатов станут известны до 14 марта.

В министерстве обратили внимание участников пробного ВНО на то, что им поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами. Их нужно будет распечатать для участия в тестировании.

На данный момент обязательными предметами ВНО для выпускников школ являются украинский язык и литература, второй предмет – математика или история Украины на выбор.

Кабинет Министров Украины 11 марта ввел карантин по всей стране, чтобы предотвратить возможное распространение COVID-19. Ограничительные меры начали действовать 12 марта и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. Закрыты школы и детсады.

По состоянию на вечер 12 марта в Украине подтвердили три случая заболевания коронавирусной инфекцией.