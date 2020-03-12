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В Италии в тяжелом состоянии госпитализирована украинка с коронавирусом – соцсети

По данным пользователя Facebook Оксаны Федькив, украинка, которую госпитализировали в итальянской провинции Брешия и у которой обнаружили коронавирус, в Италии трудоустроена официально.

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В Италии подтверждено более 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции
В Италии подтверждено более 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции
Фото: ЕРА

В Италии в больнице в тяжелом состоянии находится гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус SARS-CoV. Об этом 12 марта в Facebook сообщила пользователь Оксана Федькив.

"Наша украинка, Раиса Малышева (7 августа 1954 года рождения), которая работала на законных основаниях и со всеми документами в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад была госпитализирована в одну из больниц Кьяри с подозрением на COVID-19 (коронавирус). Сегодня диагноз был подтвержден. Женщина находится в реанимации, интубирована, в очень тяжелом состоянии", – написала она.

Федькив призвала не заниматься самолечением.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2311195332508606&id=100008544859392

В Италии к вечеру 11 марта было подтверждено более 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 827 человек скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

Теги: Италия, больница, соцсети, женщины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, соцсеть, реанимация, коронавирус
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