Игроки "Ювентуса" и "Сампдории" заразились коронавирусной инфекцией

У двух игроков высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу из команд "Ювентус" и "Сампдория" диагностирован коронавирус SARS-CoV-2.

Пока у Ругани нет симптомов болезни Фото: EPA

По одному футболисту из итальянских команд "Ювентус" и "Сампдория" заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

В составе "Ювентуса" коронавирус был диагностирован у итальянского защитника команды Даниеле Ругани, об этом 11 марта сообщил официальный сайт туринского клуба.

Пока у Ругани нет симптомов болезни. Клуб проводит все нормативные меры по изоляции защитника, а также составляет список людей, с которыми контактировал футболист.

В составе "Сампдории" коронавирус обнаружен у итальянского нападающего Маноло Габбьядини, написал официальный сайт клуба 12 марта.

Игрок также изолирован. Клуб сообщает, что у футболиста есть признаки лихорадки, но он чувствует себя хорошо.

Ранее в Италии отменили все внутренние спортивные соревнования, в том числе и футбольный чемпионат.

В Италии, по данным ВОЗ, на 11 марта зафиксирован 10 149 случаев заражения коронавирусом, 631 человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.