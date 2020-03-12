Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей

По словам сына голливудских актеров Тома Хэнкса и Риты Уилсон, Честера Хэнкса, они не паникуют, невзирая на то, что у них обнаружили коронавирус.

Честер Хэнкс: Не думаю, что нужно волноваться Фото: chethanx / Instagram

Сын заразившихся коронавирусом актеров и супругов 63-летнего Тома Хэнкса и 63-летней Риты Уилсон 29-летний Честер Хэнкс рассказал о состоянии родителей. Пост он разместил в Instagram.

По словам Чета Хэнкса, выраженных симптомов заболевания у его родителей нет.

"Они не переживают, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Не думаю, что нужно волноваться", – отметил сын актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от * * * (@chethanx) 11 Мар 2020 в 7:16 PDT

Том Хэнкс признался, что у них с женой обнаружили коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.