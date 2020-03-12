Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Международный союз конькобежцев в ближайшие недели определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее запланированного срока.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти с 16-го по 22 марта Фото: EPA

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года отменен из-за коронавируса SARS-CoV-2, пишет официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в канадском городе Монреаль с 16-го по 22 марта.

Международный союз конькобежцев в ближайшие недели определит, возможно ли проведение чемпионата мира 2020 года позднее запланированного срока. В организации отмечают, что мировое первенство не пройдет раньше октября.

В Канаде, по данным ВОЗ, на 11 марта зафиксирован 93 случай заражения коронавирусом, один человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.