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Чемпионат Европы по футболу перенесут на 2021 год из-за коронавируса – СМИ

По информации l'Equipe, об отмене Евро 2020 будет официально объявлено 17 марта.

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Чемпионат Европы по футболу был запланирован на 12 июня 12 июля
Чемпионат Европы по футболу был запланирован на 12 июня – 12 июля
Фото: ЕРА

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы, на которой будет объявлено о переносе Евро 2020 на 2021 год. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило авторитетное французское спортивное издание l'Equipe.

Таким образом главный орган европейского футбола собирается отреагировать на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в заметке.

Во время конференции речь пойдет о графике проведения всех национальных и европейских соревнований. В частности, УЕФА собирается приостановить текущие турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы, утверждает издание.

Идея состоит в том, чтобы дать время для доигровки еврокубков после завершения пандемии, не привязываясь к срокам Евро 2020 (12 июня – 12 июля), рассказали источники французской газеты.

Проведение в конце марта плей-офф Лиги наций, в ходе которого должны определиться четыре участника чемпионата Европы, пока под вопросом.

Также в УЕФА будут рекомендовать приостановить все национальные футбольные соревнования, отмечает l'Equipe.

Большинство матчей еврокубков на этой неделе проходит без зрителей, две игры перенесены.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти в 12 странах по всему континенту.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: футбол, УЕФА, Евро 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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