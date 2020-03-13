"Вольфсбург" 1:2 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
12 марта на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии прошел первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Вольфсбург" проиграл "Шахтеру" со счетом 1:2. Издание "ГОРДОН" провело текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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