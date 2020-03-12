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В Польше и Греции – первые смерти от коронавирусной инфекции COVID-19

В Польше скончалась 57-летняя женщина, которая в последнее время не была за границей, а в Греции умер 66-летний мужчина, который заразился коронавирусом во время поездки на Ближний Восток.

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По состоянию на 12 марта в Греции подтверждено 99 случаев инфицирования коронавирусом
По состоянию на 12 марта в Греции подтверждено 99 случаев инфицирования коронавирусом 
Фото: EPA

В Польше и Греции 12 марта зафиксированы первые случаи смерти от нового коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает польский телеканал TVN24, 57-летняя женщина скончалась в Познани. Коронавирус у нее подтвердили 9 марта, она находилась в критическом состоянии. У пациентки была тяжелая пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние фармакологической комы.

"У пациентки были сопутствующие заболевания, которые требовали приема лекарств, снижающих иммунитет", – уточнил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. 

Женщина в последнее время не была за границей. Где именно она была инфицирована, неизвестно. 

На сегодняшний день в Польше подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Греции сообщило, что 66-летний гражданин страны скончался в больнице в городе Патры. У него были фоновые заболевания, уточнило ведомство. По данным издания Ekathimerini, он заразился вирусом во время религиозной поездки по Израилю и Египту в феврале. В больнице пациент находился со 2 марта. 

Греческое издание Newsbomb со ссылкой на официальные данные сообщает, что по состоянию на 12 марта в Греции подтверждено 99 случаев заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, коронавирусом заразились 118 326 человек в более чем 100 странах, 4292 человека умерли. Большинство смертей – 3162 – зафиксировано в Китае.

В Европе эпицентр распространения коронавируса находится в Италии. COVID-19 там диагностировали у 12 462 человек, из них 827 скончались, сообщила газета La Repubblica 12 марта. 

11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Греция, Польша, Познань, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Лукаш Шумовский
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