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Из-за коронавируса Индия с 13 марта приостановит действие туристических виз

С 13 марта по 15 апреля Индия в рамках борьбы с распространением коронавируса приостановит действие всех виз, кроме дипломатических, деловых, рабочих, а также виз сотрудников ООН и международных организаций.

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В Индии подтверждено 60 случаев инфицирования коронавирусом
В Индии подтверждено 60 случаев инфицирования коронавирусом
Фото: EPA

Из-за распространения коронавирусной инфекции индийские власти решили до 15 апреля приостановить действие всех туристических виз, сообщает пресс-служба правительства. 

Ограничения не будут касаться дипломатических, деловых, рабочих виз, а также виз сотрудников ООН и международных организаций.

Новые правила вступят в силу 13 марта.

В правительстве отметили, что иностранцы, которые планировали посетить Индию по веским причинам, должны обратиться в ближайшую дипломатическую миссию Индии. 

Таким образом, это ограничение коснется и граждан Украины – между странами действует визовый режим. На сайте посольства Украины в Индии сообщается, что краткосрочные туристические и деловые визы, а также визы с целью лечения сроком пребывания до 60 календарных дней украинцы оформляют в интернете, остальные – в посольстве. 

Кроме того, с 13 марта все путешественники (в том числе граждане Индии), которые после 15 февраля побывали в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии, на территории Индии должны будут пройти 14-дневный карантин. 

Индийское правительство призвало граждан избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

По состоянию на 12 марта в Индии официально подтверждено 74 случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано, сообщило издание The Hindu.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, коронавирусом заразились 118 326 человек в более чем 100 странах, 4292 человека умерли. Большинство смертей – 3162 – зафиксировано в Китае.

11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Индия, визы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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