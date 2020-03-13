Из-за коронавируса Индия с 13 марта приостановит действие туристических виз

С 13 марта по 15 апреля Индия в рамках борьбы с распространением коронавируса приостановит действие всех виз, кроме дипломатических, деловых, рабочих, а также виз сотрудников ООН и международных организаций.

Из-за распространения коронавирусной инфекции индийские власти решили до 15 апреля приостановить действие всех туристических виз, сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения не будут касаться дипломатических, деловых, рабочих виз, а также виз сотрудников ООН и международных организаций.

Новые правила вступят в силу 13 марта.

В правительстве отметили, что иностранцы, которые планировали посетить Индию по веским причинам, должны обратиться в ближайшую дипломатическую миссию Индии.

Таким образом, это ограничение коснется и граждан Украины – между странами действует визовый режим. На сайте посольства Украины в Индии сообщается, что краткосрочные туристические и деловые визы, а также визы с целью лечения сроком пребывания до 60 календарных дней украинцы оформляют в интернете, остальные – в посольстве.

Кроме того, с 13 марта все путешественники (в том числе граждане Индии), которые после 15 февраля побывали в Китае, Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии, на территории Индии должны будут пройти 14-дневный карантин.

Индийское правительство призвало граждан избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

По состоянию на 12 марта в Индии официально подтверждено 74 случая инфицирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано, сообщило издание The Hindu.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, коронавирусом заразились 118 326 человек в более чем 100 странах, 4292 человека умерли. Большинство смертей – 3162 – зафиксировано в Китае.

11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.