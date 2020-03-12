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Пандемия коронавируса может прекратиться к июню – китайский эпидемиолог

Пандемия коронавируса может продлиться дольше, если мир "не будет придавать необходимого значения борьбе с угрозой и заразностью вируса", заявил китайский эпидемиолог Чжун Наньшань.

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Коронавирусом заразились более 110 тыс. человек в мире
Коронавирусом заразились более 110 тыс. человек в мире
Фото: EPA

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в случае принятия необходимых мер может прекратиться к июню 2020 года. Об этом 12 марта на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса комитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает Xinhua.

Наньшань, обнаруживший в 2003 году коронавирус SARS-CoV, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS), отметил, что некоторые "страны проделали хорошую работу [по борьбе с коронавирусом], а некоторые – нет".

Он уточнил, что пандемия может продлиться дольше, если мир "не будет придавать необходимого значения борьбе с угрозой и заразностью вируса".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Теги: Китай, эпидемия, КНР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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