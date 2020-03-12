В Украину вернулись двое граждан с круизного лайнера Grand Princess

Двух граждан Украины, которые вернулись с круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине в порту американского Окленда, поместили в обсервацию, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ночь на 12 марта в Украину вернулись двое украинцев, которые находились на круизном лайнере Grand Princess, стоящего на карантине в порту американского Окленда. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись в Украину, несколько раз прошли контроль. У них не выявлено признаков заболевания коронавирусом. Но в качестве дополнительной меры их поместили в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации", – рассказал Кулеба.

Круизный лайнер Grand Princess задержали у побережья США 6 марта после того, как у двух сошедших на берег пассажиров обнаружили коронавирус (один из них впоследствии скончался). 9 марта корабль прибыл в порт Окленда, где будет проходить карантин.

На борту лайнера находятся 2422 пассажира и 1111 членов экипажа из 54 стран (в том числе 49 украинцев; по имеющейся информации, все они здоровы). По данным на 9 марта коронавирусную инфекцию диагностировали у 21 человека, из них 19 – члены экипажа.

Лайнер Grand Princess принадлежит американской компании Princess Cruise. Эта же компания управляет судном Diamond Princess, которое из-за коронавируса находится на карантине у берегов Японии. На Diamond Princess коронавирусом заразилось 706 пассажиров и членов экипажа, шесть человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек. По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения (мужчина заболел после поездки в Италию). По состоянию на 12 марта медики проверят четыре подозрения на коронавирус.