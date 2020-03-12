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Восемь подозрений на коронавирус не подтвердились, еще четыре проверяют – Минздрав

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали пожилого мужчину, который недавно вернулся из Польши, рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом
В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом
Фото: ua.depositphotos.com

11 марта украинские медики проверили восемь образцов с подозрением на коронавирус, все они оказались отрицательными. Об этом 12 марта во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него уже есть пневмония, отобрали образцы на исследование", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что заболевший – пожилой человек.

"Это куча рисков, будем следить за динамикой… Есть большая вероятность, что это может быть COVID-19", – отметил Ляшко.

По словам замминистра, всего медики проверят четыре подозрения на коронавирус. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию). 

Теги: Украина, Китай, Польша, исследование, пневмония, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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