Коронавирус SARS-CoV-2. Литвинова поделилась постельным снимком

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова призналась, что попыталась не выпускать на улицу свою маму из-за распространения коронавируса.

Литвинова: Придуманная эта опасность или направленное "истребление" коронавирусом всех ослабленных и немолодых? Кто во что верит? Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова на своей странице в Instagram разместила черно-белое фото, на котором запечатлена лежащей в постели.

"Попыталась не выпускать (кроме работы) маму на улицу, но она всегда была непослушной. Придуманная эта опасность или направленное "истребление" коронавирусом всех ослабленных и немолодых? Кто во что верит? И что вообще люди делают в квартире (если не лежат) 14 дней карантина?" – написала она.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.