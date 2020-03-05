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05 марта, 2020
 
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Литвинова прокомментировала отношения с Сурковым

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова рассказала, что обращается к экс-помощнику российского президента Владиславу Суркову за советами для людей, имена которых не может назвать.

 
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Литвинова обращается к Суркову за советами
Литвинова обращается к Суркову за советами
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова в интервью программе "Осторожно, Cобчак!", которая выходит на YouTube-канале Ксении Собчак, назвала экс-помощника российского президента Владислава Суркова "удивительным человеком в своей жизни". 

Во время разговора с Литвиновой Собчак предложила актрисе поговорить об "удивительных людях в ее жизни". 

Не дождавшись продолжения вопроса, Литвинова заметила, что ведущую очень интересует Сурков. 

"Вообще-то я хотела поговорить о Муратовой (украинский режисеер Кира Муратова. – ГОРДОН), но с удовольствием поговорю о Суркове", – заявила Собчак, подчеркнув, что он присутствовал на праздновании 42-летия Земфиры. 

По словам Литвиновой, она не может назвать отношения с Сурковым дружбой, но рассчитывает на его помощь. 

"Я никогда ничего не просила у Владислава Юрьевича, а о том, что просила за других, говорить не могу", – сказала Литвинова. 

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

Рената Литвинова известна ролями в фильмах "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", а также работой в сериале "Граница. Таежный роман".

Как режиссер Литвинова работает в жанре артхаусного кино. 

Владислав Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. 

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года. 

18 февраля Путин освободил Суркова с занимаемой должности советника российского президента без указания причин. 

За месяц до увольнения Суркова директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал его уход с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". 

Главредиздания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире телеканала "Наш" заявила, что Сурков ушел в отставку после встречи "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года в Париже, так как не смог выполнить обещанное Владимиру Путину – обеспечить, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал предложенный Россией план по Донбассу.

26 февраля Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой.

Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это "честью для Украины и унижением для Донбасса".

Российский политаналитик Валерий Соловей, комментируя заявление экс-помощника Путина, подчеркнул, что транслируемые тезисы являются не пропагандой, а "квинтэссенцией планов российского руководства по отношению к Украине". 



Теги: Ксения Собчак, Земфира, Владислав Сурков, Рината Литвинова
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