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15 января, 2020
 
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"Никем никогда не пренебрегай". Литвинова поделилась размышлениями после того как попала в ДТП

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова в микроблоге разместила черно-белое фото.

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Литвинова: Ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге...
Литвинова: Ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге...
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова поделилась рассуждениями после того, как попала под колеса автомобиля, и опубликовала черно-белый снимок.

"Из событий моих последних дней напрашивается вывод: никем никогда не пренебрегай – ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге... И в одну секунду все изменить! Но жизнь продолжается", – написала она.

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...". Всем, кто переживал, – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения", – рассказывала актриса 12 января.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Рината Литвинова
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