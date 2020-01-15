"Никем никогда не пренебрегай". Литвинова поделилась размышлениями после того как попала в ДТП

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова в микроблоге разместила черно-белое фото.

Литвинова: Ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге... Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российский режиссер и актриса Рената Литвинова поделилась рассуждениями после того, как попала под колеса автомобиля, и опубликовала черно-белый снимок.

"Из событий моих последних дней напрашивается вывод: никем никогда не пренебрегай – ты не знаешь, кто тебе может встретиться на дороге... И в одну секунду все изменить! Но жизнь продолжается", – написала она.

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...". Всем, кто переживал, – со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки – я была совершенно трезвая. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения", – рассказывала актриса 12 января.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".