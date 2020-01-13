Литвинову сбила машина

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова в свой день рождения попала под колеса автомобиля в центре Москвы.

Российскую актрису и режиссера Ренату Литвинову сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

Сотрудница Литвиновой заверила, что с пострадавшей все в порядке. Инцидент произошел в день рождения Литвиновой, 12 января.

12 января 2020 года актрисе исполнилось 53 года.

Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".