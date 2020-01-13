Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 января, 2020
 
Новости

Литвинову сбила машина

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова в свой день рождения попала под колеса автомобиля в центре Москвы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Литвиновой исполнилось 53 года
Литвиновой исполнилось 53 года
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российскую актрису и режиссера Ренату Литвинову сбил автомобиль. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По словам ассистентки Литвиновой, Александры, актриса шла по улице и около ресторана фастфуда на нее наехала машина. За рулем находилась девушка.

Сотрудница Литвиновой заверила, что с пострадавшей все в порядке. Инцидент произошел в день рождения Литвиновой, 12 января.

12 января 2020 года актрисе исполнилось 53 года.

Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", в сериале "Граница. Таежный роман".

Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Теги: Рината Литвинова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Наталия ДВАЛИ
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни
Бывший заложник "ДНР" журналист Галазюк: Я намерен на Путина в суд подавать, эта сволочь украла у меня пять лет жизни
Анна ШЕСТАК
Бывший заложник "ДНР" Соколов: Мне было сказано: "Или говоришь все, или посажу рядом твою жену и выколю ей глаза. И дочку твою при тебе насиловать будем"
Бывший заложник "ДНР" Соколов: Мне было сказано: "Или говоришь все, или посажу рядом твою жену и выколю ей глаза. И дочку твою при тебе насиловать будем"
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS